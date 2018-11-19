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19.11.2018 15:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Удмуртии спасли двух раненых лебедей, добравшихся до деревни

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии два раненных лебедя самостоятельно пришли за спасением в один из дворов деревни Верх-Юс Сюмсинского района.

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Пара вместе со своими родителями и еще одним птенцом все лето и осень жила на местном пруду. Однако с наступлением холодов взрослые птицы и один маленький лебедь улетели на юг, а два других птенца по непонятным причинам остались, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

После того, как птицы пришли в деревню, их осмотрели ветеринары и специалисты Ижевского зоопарка. Выяснилось, что у них травмированы крылья, найдены укусы хищного животного. Какого, пока неизвестно. В ближайшее время лебедей планируют перевезти в зоопарк и поместить на карантин.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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