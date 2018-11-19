В Удмуртии спасли двух раненых лебедей, добравшихся до деревни

В Удмуртии два раненных лебедя самостоятельно пришли за спасением в один из дворов деревни Верх-Юс Сюмсинского района.

Пара вместе со своими родителями и еще одним птенцом все лето и осень жила на местном пруду. Однако с наступлением холодов взрослые птицы и один маленький лебедь улетели на юг, а два других птенца по непонятным причинам остались, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии республики.

После того, как птицы пришли в деревню, их осмотрели ветеринары и специалисты Ижевского зоопарка. Выяснилось, что у них травмированы крылья, найдены укусы хищного животного. Какого, пока неизвестно. В ближайшее время лебедей планируют перевезти в зоопарк и поместить на карантин.