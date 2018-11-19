В Уфе два автомобиля провались под землю

В уфимском микрорайоне Нижегородка из-за провала грунта две машины оказались в яме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, провал размерами десять на десять метров и глубиной в полтора метра образовался около дома по улице Болотная. До жилого дома оставалось буквально три метра, но к счастью, яма не увеличилась.

- По предварительной версии причина ЧП в повреждении трубопровода холодного водоснабжения. Угрозы жилым домам нет. Поднимать автомобили будут в светлое время суток, затем проведут восстановительные работы и отсыпят яму, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.