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19.11.2018 08:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе два автомобиля провались под землю

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В уфимском микрорайоне Нижегородка из-за провала грунта две машины оказались в яме.

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии провалился грунт

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, провал размерами десять на десять метров и глубиной в полтора метра образовался около дома по улице Болотная. До жилого дома оставалось буквально три метра, но к счастью, яма не увеличилась.

- По предварительной версии причина ЧП в повреждении трубопровода холодного водоснабжения. Угрозы жилым домам нет. Поднимать автомобили будут в светлое время суток, затем проведут восстановительные работы и отсыпят яму, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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