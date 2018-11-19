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19.11.2018 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе груженый автовоз Renault врезался дом

Текст: Айгуль Камаева

В столице Башкирии автовоз Renault попал в аварию в центре Уфы.

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Автовоз развернуло поперек улицы и его прицеп наехал на дом. При этом пострадали перевозимые им новенькие автомобили. Один из них практически оказался на крыше дома.

Как сообщили "РГ" в уфимском ГИБДД, авария произошла на улице Малая Гражданская около шести вечера по московскому времени. Причиной происшествия стало нарушение водителем правил дорожного движения.

- Он не обеспечил безопасность движения задним ходом и допустил наезд на препятствие, - уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Уфы Зухра Рахматуллина.

Вероятно, способствовал ДТП гололед, который сковал дороги Уфы и Башкирии в эти выходные.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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