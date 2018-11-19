В Уфе груженый автовоз Renault врезался дом

В столице Башкирии автовоз Renault попал в аварию в центре Уфы.

Автовоз развернуло поперек улицы и его прицеп наехал на дом. При этом пострадали перевозимые им новенькие автомобили. Один из них практически оказался на крыше дома.

Как сообщили "РГ" в уфимском ГИБДД, авария произошла на улице Малая Гражданская около шести вечера по московскому времени. Причиной происшествия стало нарушение водителем правил дорожного движения.

- Он не обеспечил безопасность движения задним ходом и допустил наезд на препятствие, - уточнила инспектор по пропаганде ГИБДД Уфы Зухра Рахматуллина.

Вероятно, способствовал ДТП гололед, который сковал дороги Уфы и Башкирии в эти выходные.