Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян

Водитель автобуса, совершивший ДТП в Ртищеве Саратовской области, в результате которого пострадали шесть человек, был пьян.

По данным областного управления ГИБДД установлено, что водитель вахтового автобуса, опрокинувшегося в понедельник утром на улице Заречной в Ртищеве, находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.8 КоАП - "управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщала РГ, водитель не справился с управлением при подъеме, включил заднюю скорость, автобус скатился вниз по дороге и перевернулся. В результате ДТП пострадали шесть человек - сам водитель и пассажиры автобуса. Пятеро из них госпитализированы.