Врио главы Башкирии раскритиковал синоптиков за недостоверный прогноз

На оперативном совещании республиканского правительства врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал у представителей Башгидрометцентра объяснить, почему жителей региона не предупредили о надвигающемся ледяном дожде.

17 ноября из-за обледеневшей дороги и ледяного дождя в Башкирии резко увеличилось количество ДТП и в авариях погибли восемь человек. Возможно, количество смертей было бы меньше, если водителей заранее предупредили, что надвигается непогода. В регионе пришлось временно ограничить движение по трассам, чтобы предотвратить новые ДТП.

Однако как отметила начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская, ледяной дождь - это природное явление, которое сложно спрогнозировать, а можно увидеть только по факту. По ее словам, если на метеостанции это явление отмечается, то синоптики предупреждают о нем. В этот раз в субботу все говорило, что ничего опасного жителям региона не грозит.

По мнению врио главы Башкирии стоит пересмотреть систему оповещений.