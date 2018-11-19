Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника

В Удмуртии 66-летний мужчина во время охоты застрелил своего напарника из ружья. Трагедия случилась 18 ноября в Игринском районе, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В этот день около 13.00 двое пенсионеров охотились на лося в лесу у деревни Идзи. Один из них услышал шорох, выстрелил и попал в другого охотника - 60-летнего жителя Игры. От полученных ранений он скончался в больнице.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). Сейчас следователи изъяли ружья у обоих охотников, решается вопрос о назначении судебно-баллистической экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводится судебно-медицинская экспертиза.