Аленичеву пригрозили лишением водительских прав за нетрезвую езду

Главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева полиция задержала за управление автомобилем в нетрезвом виде. За отказ пройти медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови мужчине может грозить лишение водительских прав.

Инспектор предложил пройти освидетельствование либо на месте, либо в диспансере, но водитель отказался, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю. Санкции по статье за отказ от освидетельствования и за нахождение в нетрезвом состоянии одинаковы.

Водителю грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав. Автомобиль пока находится на спецстоянке, уточнил источник.

По данным некоторых источников, Дмитрий Аленичев выпивал вечером в компании в баре. Там у него завязалась перепалка с одним из посетителей. После общения на повышенных тонах Аленичев вышел из заведения, сел автомобиль и направился в неизвестном направлении. После этого в ГИБДД позвонил участник конфликта и дал ориентировку на Аленичева.

В ГИБДД по краю участие в инциденте тренера "Енисея" официально не подтверждают и не опровергают. Но в пресс-службе подчеркнули, что действительно в пятницу в районе улицы Крайней зафиксирован факт задержания водителя 1972 года рождения по подозрению в том, что он управлял автомобилем Hyundai Santa Fe в состоянии опьянения.

Получить разъяснение о случившемся от руководства ФК "Енисей" пока не удалось.

Отметим, что ФК "Енисей", который Дмитрий Аленичев вывел в прошлом году в Премьер-лигу, сейчас переживает кризис. После 14 игр красноярская команда имеет в своем активе всего шесть очков и занимает последнюю строчку турнирной таблицы. После разгромных поражений от "Локомотива" в чемпионате и Кубке России болельщики даже потребовали отставки тренера.