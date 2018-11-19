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19.11.2018 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сухими не выйдут

Дело о загрязнении воды в Тайге вернулось в суд
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Кемеровский областной суд отменил оправдательный приговор суда города Анжеро-Судженска гендиректору и главному инженеру муниципального предприятия "Водоканал" города Тайги, жители которого уже несколько лет лишены чистой питьевой воды.

Руководители ресурсоснабжающего предприятия обвинялись в том, что оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, включая малолетних детей. Город с 26-тысячным населением не может использовать воду из-под крана для питья и приготовления пищи. Вода мутная, а потому приходится покупать бутилированную. В 2017 году в Тайге дважды вводили режим ЧС из-за превышения в водопроводной воде предельно допустимой концентрации марганца в десятки раз. Начальников водоканала, ставших фигурантами уголовного дела, отстранили от должностей. Один из них обвинялся еще и в том, что скрывал информацию об истинном положении дел с центральным водоснабжением, хотя был обязан предупредить об опасности и жителей, и компетентные органы (в первую очередь - Роспотребнадзор). "РГ" уже рассказывала об этой истории (см. "Марганец на дом" N 7318 (152) от 12 июля 2017 года и "Что за вода в Тайге?" N 257 (7720) от 15 ноября 2018 года).

Фото: depositphotos.com
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- При рассмотрении дела в суде первой инстанции гособвинитель предложил признать обоих виновными и назначить им условный срок лишения свободы, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Однако подсудимые в итоге были оправданы "за отсутствием состава преступления". Прокурор города и потерпевшие обжаловали это решение в апелляционной инстанции.

Кемеровский областной суд отменил оправдательный приговор "в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела и существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства". Дело будет рассмотрено облсудом повторно.

А в городском суде находится уголовное дело в отношении бывшего мэра Тайги Юрия Шелковникова. Ему также инкриминируют сокрытие информации о превышении ПДК марганца в водопроводе. Между тем лабораторные исследования, проведенные специалистами лаборатории радиационной спектроскопии Томского политехнического университета, показали, что это явление - не техногенного, а природного характера.

- Содержание марганца растет в первую очередь из-за грунтовых вод, питающих реки Яя и Березовая, - уточнила замначальника областного департамента природных ресурсов и экологии Наталья Агафонова. - Заболоченность территории ведет к увеличению концентрации гуминовых веществ, являющихся хорошим сорбентом для тяжелых металлов.

Оправдательный приговор отменен в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела

Но в тайгинской воде превышено еще и содержание фенолов. Они, как выяснили эксперты, "зашкаливают" в безымянном притоке реки Яя в поселке Кузель северо-восточнее поселка Яшкино. А предполагаемые источники загрязнения водоема - полигон твердых коммунальных отходов и пруд-отстойник, используемый при аварийных сбросах сточных хозяйственно-бытовых вод, в пригороде Яшкино.

В начале декабря озвучат итоги независимой экспертизы, изучающей документацию полигона ТКО. Если негативное воздействие подтвердится, полигон перенесут или вовсе ликвидируют. Помимо этого, в Тайге разработан проект реконструкции системы водоочистки, который должны реализовать примерно через год.

Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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