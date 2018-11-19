Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске

Главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева задержали в Красноярске за вождение в нетрезвом состоянии. Произошло это вечером в минувшую субботу.

Сообщается, что Аленичев возвращался пьяным из бара. Там у него возник конфликт с одним из посетителей, который сразу после отъезда известного тренера позвонил в полицию и сообщил о выпившем водителе. Полицейские остановили машину и предложили Дмитрию Анатольевичу пройти медосвидетельствование.

Однако Аленичев отказался от этого. И при этом вел себя вызывающе. В результате на специалиста составили протокол, а автомобиль забрали на штрафстоянку.

Теперь Аленичеву грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.