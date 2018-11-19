Новости

Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
В Витебске прошел III Форум молодежных научных обществ государств СНГ 13:00
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
Водитель опрокинувшегося в Саратовской области автобуса был пьян 12:40
Генпрокуратура не исключила отмену приговора по делу о смерти Магнитского 12:37
Прокуратура потребовала запретить игру про теракты в школах 12:36
В Волгограде задержаны мошенницы, сдававшие несуществующие квартиры 12:27
В Москве мужчина попытался заживо сжечь консьержку 12:23
Против Уильяма Браудера возбудили новое уголовное дело 12:23
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу 12:23
Найдены частицы креста, на котором распяли Иисуса 12:20
В Турции разбился учебный самолет 12:18
Орешкин: Курс доллара будет выше прогнозного значения в 63,9 рубля 12:12
Для Симферополя закупят еще сто автобусов ЛиАЗ 12:11
По факту ДТП с автобусом под Тулой возбуждено дело 12:07
В Петербурге за похищение ребенка задержали двух женщин 12:04
Тест новейших автоматов АК попал на видео 12:04
Названы даты проведения "Славянского базара в Витебске" в 2019 году 12:00
Официально: Джастин Бибер женился на дочери Стивена Болдуина 11:55
Умер знаменитый кинохудожник Пабло Ферро 11:47
Черную дыру в центре Млечного Пути впервые показали в 3D 11:45
Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске 11:44
В Уфе груженый автовоз Renault врезался в дом 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 11:44
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем в Красноярске

Текст: Артур Нанян
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева задержали в Красноярске за вождение в нетрезвом состоянии. Произошло это вечером в минувшую субботу.

Фото: Анар Мовсумов/РИА Новости
Полузащитник "Крыльев Советов" пойман пьяным за рулем

Сообщается, что Аленичев возвращался пьяным из бара. Там у него возник конфликт с одним из посетителей, который сразу после отъезда известного тренера позвонил в полицию и сообщил о выпившем водителе. Полицейские остановили машину и предложили Дмитрию Анатольевичу пройти медосвидетельствование.

Однако Аленичев отказался от этого. И при этом вел себя вызывающе. В результате на специалиста составили протокол, а автомобиль забрали на штрафстоянку.

Теперь Аленичеву грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
IT-компании смогут получить новые кредитные льготы
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД