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19.11.2018 21:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Попал вне игры

Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем
Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В неприятную историю попал в Красноярске бывший звездный российский футболист, а ныне тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев. Ночью 17 ноября он ехал по городу за рулем служебного автомобиля в нетрезвом виде и был задержан автоинспекторами.

По крайней мере, так утверждают источники "РГ" в правоохранительных органах. Остановили Hyundai Santa Fe, принадлежащий футбольному клубу "Енисей", не случайно. Этому предшествовал звонок в ГИБДД свидетеля, видевшего, как за руль садится нетрезвый водитель.

Среди прочего он сообщил, что Дмитрий Аленичев выпивал весь вечер в компании в баре. Там у него завязалась перепалка с одним из посетителей. После общения на повышенных тонах Аленичев вышел из заведения и сел в автомобиль, направившись в неизвестном направлении.

Машину с тренером обнаружили достаточно быстро. Водитель сопротивления не оказывал, но от освидетельствования на наличие алкоголя в крови категорически отказался. После составления протокола нарушителя отпустили, а его транспортное средство направили на штрафную стоянку.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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В ГИБДД по Красноярскому краю участие в инциденте Дмитрия Аленичева официально не подтверждают и не опровергают. Но в пресс-службе подчеркнули, что, действительно, в пятницу в районе улицы Крайней зафиксирован факт задержания водителя 1972 года рождения по подозрению в том, что он управлял автомобилем Hyundai Santa Fe в состоянии опьянения. Теперь ему грозят штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В свое время тяга к веселому времяпровождению едва не поставила крест на футбольной карьере Аленичева в "Спартаке" - из-за систематического нарушения тренировочного режима его в 1995 году отчислили из основного состава. Урок пошел на пользу - в дальнейшем футболиста вернули в команду.

Оснований для расстройства у Дмитрия Аленичева сейчас предостаточно. "Енисей", который он вывел в прошлом году в Премьер-лигу, переживает серьезный кризис. После 14 игр красноярская команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы. После разгромных поражений от "Локомотива" в чемпионате и Кубке России болельщики требуют отставки тренера.

Будут ли приниматься какие-то решения в связи с задержанием Аленичева со стороны руководства "Енисея", выяснить не удалось. Телефон представителя клуба оказался недоступен.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" СФО Красноярский край Красноярск
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