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19.11.2018 11:16
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые подтвердили существование мифической Арктиды

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) им. Трофимука СО РАН установили, что литосферные блоки арктического шельфа в разное время были частью двух суперконтинентов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Natural History Museum of Denmark
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Как рассказал главный научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма ИНГГ СО РАН Дмитрий Метелкин, изучить процессы, происходившие сотни миллионов лет назад, помог палеомагнитный метод.

Сотрудники института обобщили данные, собранные с использованием этого метода за последние два десятилетия. Его суть заключается в том, чтобы измерить магнитные характеристики горных пород, которые когда-то содержались в магме. Остывая, они сохраняют параметры направления и интенсивности магнитного поля Земли в тот момент времени. В результате ученые смогли выстроить картину перемещений литосферных блоков.

- Согласно нашей модели, первый раз Арктида образовалась около миллиарда лет назад, - пояснил Дмитрий Метелкин. - Она представляла собой часть суперконтинента Родиния - единственного в то время на планете и находилась в районе экватора. Около 750 миллионов лет назад Родиния распалась, а Арктида разбилась на отдельные фрагменты.

Фото: depositphotos.com
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Но спустя еще полмиллиарда лет они вновь соединились, став частью уже нового суперматерика - Пангеи. Ученые утверждают, что Арктида-2 представляла собой те же части суши, из которых состояла ранее, только теперь земной "пазл" сложился по-новому. Этот период предшествовал эре динозавров.

Предположительно, такой порядок расположения блоков вновь был нарушен около 150 миллионов лет назад, и части Арктиды в конце концов обрели современное расположение. Земля Франца-Иосифа, архипелаг Шпицберген, побережье полуострова Таймыр, Новосибирские острова, континентальные территории Чукотки и северной Аляски, арктические острова Северной Америки - все это когда-то было единым целым в составе Арктиды.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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