Эту разработку новосибирских ученых даже нельзя назвать импортозамещением. Потому что созданные в Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова (ИФП) СО РАН приборы ночного зрения устанавливаются на самой разной военной технике - самолетах, ракетах, танках, системах ПВО и т.д. Более того, эти тепловизоры видят не только в темноте, но и сквозь дым и туман. Понятно, что такие устройства никто не продаст, особенно в нынешней политической обстановке.

Теперь в полной темноте могут видеть не только змеи, но и люди. Фото: РИА Новости

Напомним, что тепловизор видит объект не в оптическом, а тепловом или инфракрасном диапазоне. Первые такие приборы появились еще более полувека назад, но сих пор по качеству изображения они уступают даже обычным фотоаппаратам. Современные тепловизоры работают только в одной узкой части ИК-спектра, что существенно ограничивает их возможности.

Длинные волны смогут огибать частицы аэрозоля, капли тумана, свободно проходя сквозь облака и дымовую завесу

- Сегодня ведущие страны мира пытаются охватить весь ИК-диапазон (1-3, 3-5, 8-10 микрометров), и прежде всего его дальнюю, длинноволновую область, - говорит заведующий лабораторией, кандидат физико-математических наук Георгий Сидоров. - Если кому-то удастся, это будет настоящий прорыв. Ведь длинные волны смогут буквально огибать частицы аэрозоля или капли тумана и свободно проходить сквозь облака и дымовую завесу - там, где сегодняшние тепловизоры бессильны.

Такие приборы значительно расширят возможности, например, военной техники, помогут пилоту истребителя или оператору ПВО более точно идентифицировать цель, более точно определить характеристики и тип самолета или ракеты и не допустить фатальной ошибки. Сибирские ученые сконструировали прототип прибора, работающего уже в двух областях инфракрасного диапазона: 1-3, 3-5 микрометров. Сейчас ученые ведут разработки в области 8-10 микрометров.

Другое направление исследований сибирских ученых - повышение чувствительности фотоприемной матрицы инфракрасного диапазона. Уже начат мелкосерийный выпуск формата 2000х2000 (4 мегапикселя). На сегодня это максимальный показатель чувствительности для серийно выпускаемых ИК-матриц.

- Область применения таких устройств довольно обширна: в медицине с помощью ИК-диагностики можно анализировать состояние организма человека; на производстве - отслеживать перегревающиеся элементы, чтобы вовремя устранять неполадки, - говорит Георгий Сидоров. - Такие модули могут использоваться и в космической аппаратуре для дистанционного зондирования земной поверхности. И, конечно, подобные разработки поставляются в промышленность, в том числе оборонную.

Чтобы выйти на новый уровень этой технологии в рамках программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" предложен проект создания Центра нанотехнологий, где будут заниматься созданием электроники нового поколения - от фундаментальных разработок до мелкосерийного производства.