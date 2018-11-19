В Красноярске погиб вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко

В Красноярске на 49-м году жизни погиб вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор телекомпании ТВК Вадим Востров.

- Я не знаю как об этом писать. Ушел из жизни Алексей Клешко, - написал Вадим Востров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных органах региона, тело депутата обнаружено сегодня, 19 ноября, возле дома по улице Декабристов. Правоохранительные органы пока комментариев не дают.

