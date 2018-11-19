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19.11.2018 07:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске погиб вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко

Текст: Надежда Столярчук

В Красноярске на 49-м году жизни погиб вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко. Об  этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор телекомпании ТВК Вадим Востров.

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- Я не знаю как об этом писать. Ушел из жизни Алексей Клешко, - написал Вадим Востров.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных органах региона, тело депутата обнаружено сегодня, 19 ноября, возле дома по улице Декабристов. Правоохранительные органы пока комментариев не дают.
 

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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