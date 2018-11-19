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19.11.2018 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье врачей заподозрили в "торговле" инвалидностями

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае двух врачей медико-социальной экспертизы, которая устанавливает инвалидность граждан, подозревают во взяточничестве. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

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Случай произошел в Новоалександровском районе. Под подозрения попали 48-летний исполняющий обязанности руководителя бюро № 17 филиала ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю" Минтруда России и его 44-летний подчиненный. По данным следователей, с ноября по декабрь 2017 года они неоднократно брали взятки от граждан в размере от 15 до 20 тысяч рублей. В обмен подозреваемые помогали получить им инвалидность.

- Данные противоправные действия совершались ими как в составе группы лиц по предварительному сговору, так и самостоятельно. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось зафиксировать получение подозреваемыми незаконных денежных вознаграждений на общую сумму 136 тысяч рублей, - уточнили в ставропольском СУ СКР.

Сейчас на врачей возбуждено уголовное дело по пункту "а" части пятой и части первой статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Выясняются обстоятельства незаконной схемы.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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