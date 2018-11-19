В Чечне ребенок погиб после двух визитов "скорой"

В Чеченской Республике подросток скончался после того, как к нему дважды приезжала бригада скорой помощи. Теперь медработников подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщают в республиканском следственном управлении СК РФ.

Трагический случай произошел в селе Побединском Грозненского района. Отец дважды в течение дня вызывал скорую своему 13-летнему сыну. Мальчик жаловался на сильную боль в позвоночнике. Но приехавшие дважды медики оказывали ему помощь на месте, но не госпитализировали. Они советовали родителям самостоятельно обратиться в больницу.

Ночью, спустя несколько часов после очередного визита, ребенок скончался. Сейчас возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Выясняются обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.