Молодожены из Петербурга погибли в аварии в Доминикане

Молодая супружеская пара из Санкт-Петербурга погибла во время свадебного путешествия в Доминиканскую Республику, сообщает РИА Новости.

Петербуржцы Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова зарегистрировали брак еще летом, но в свадебное путешествие отправились позже, когда сумели накопить деньги на предстоящий тур. Доминикану молодая пара выбрала потому, что здесь у них живут друзья.

Трагедия произошла неподалеку от города Сан-Доминго, когда молодожены отправились на скутере на гору Изабель де Торрес, чтобы с высоты полюбоваться окружающими красотами. На спуске с горы по серпантину их скутер врезался в ограждение.

Молодая женщина погибла на месте. Ее супруг был доставлен в больницу, но спасти пострадавшего врачам не удалось.

Сейчас родственники погибших собирают средства на то, чтобы переправить тела молодоженов на родину. Посольство России занимается оформлением необходимых документов.