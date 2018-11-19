В России определили самые благоприятные для устройства пенсионеров регионы. В первую тройку попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Именно здесь самый высокий индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Исследование провело агентство РИА Рейтинг. У Москвы - 76,8 балла из ста, у Петербурга - 74,5, у Московской области - 64,4. В первую десятку вошли также еще несколько областей: Белгородская - 57,2 балла, Ленинградская - 56,2, Волгоградская - 56,0, Крым - 55,4 и Калужская область - 55,3.

Эксперты добавляют, что в этих субъектах люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать приличную зарплату. Если они лишаются места, то без проблем находят новую вакансию.

Однако, как показывают данные, ситуация с трудоустройством пенсионеров неоднородная. В конце рейтинга, например, Республики Чечня, Ингушетия и Тыва. У последний индекс привлекательности 9,3 балла. Совчем не бедные регионы, такие как Чукотка, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Магаданская область, занимают лишь 70-десятые позиции. Специалисты объясняют это показателем комфортности труда - климата, который тоже учитывали в определении индекса привлекательности.

В качестве индикаторов использовали девять показателей: здесь уровни занятости и безработицы, простота поиска вакансии и численность пенсионеров, продолжительность жизни и другие показатели. Рассчитывали от одного до ста. В исследовании участвовали жители субъектов: мужчины в возрасте от 60 до 72 лет и женщины от 55 до 75 лет.