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19.11.2018 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коч приплыл

Шторм выбросил на берег Онежского озера судно допетровской эпохи
Текст: Светлана Цыганкова (Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Уникальную находку выбросил шторм на берег Онежского озера в Вологодской области. Как оказалось, это останки деревянного коча, построенного, предположительно, еще в XVI веке. Деревянные конструкции до наступления холодов успели доставить на хранение, чтобы принять решение о реставрации.
Такие поморские кочи были, как правило, от 15 до 20 метров в длину, а в ширину - до шести с половиной. Фото: Пресс-служба Вытегорского музея. Такие поморские кочи были, как правило, от 15 до 20 метров в длину, а в ширину - до шести с половиной. Фото: Пресс-служба Вытегорского музея.
Такие поморские кочи были, как правило, от 15 до 20 метров в длину, а в ширину - до шести с половиной. Фото: Пресс-служба Вытегорского музея.

Необычайную находку обнаружили еще в августе. Ею заинтересовались члены отряда спасателей МЧС по Вологодской области "Вытегра". Они первыми обследовали странную деревянную конструкцию, которая напоминала судно.

- Мы сразу поняли, что это не современный экземпляр, - рассказал член отряда "Вытегра" Валерий Пирогов. - Шторм, конечно, постарался. На деревянной конструкции видны свежие поломки. Судно хорошо поболтало. Детали мы находили на расстоянии до трех километров. Видны нагеля - это деревянные гвозди. Мох пропитан смолой.

Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw
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Найденные останки оттащили от воды метров на пять, уложили на песке на жерди, чтобы деревянная конструкция хорошенько просушилась. Как уже комментируют эксперты, такие поморские кочи были, как правило, от 15 до 20 метров в длину, а в ширину - до шести с половиной. На них перевозили грузы до 30 тонн. Суда имели усиленные днища, чтобы их можно было тащить по льду.

Но чтобы точно определить ценность находки, в Вытегру приехали сотрудники Арктического музейно-выставочного центра из Санкт-Петербурга и музея "Ледокол "Красин". Как сообщил замдиректора музея Павел Филин, высадиться на берег Онежского озера около обнаруженного судна они не смогли из-за мощного наката с берега. Но по фотографиям и сделанному видео смогли его предварительно оценить.

- Его длина по килю - около 22 метров. Технологически такие суда характерны для XVII века, а при Петре I были запрещены к постройке, - прокомментировал Павел Филин. - На судах такого типа поморы и казаки осваивали Арктику и Сибирь.

Кстати, упоминание коча ученые находят в документах конца XVI века, а в ХVIII почти и не встречают. Именно на коче вологодский землепроходец Семен Дежнев обогнул самую восточную точку Евразии, открыв пролив. Его потом назвали в честь Витуса Беринга.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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