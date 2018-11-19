В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле

В Ленинградской области произошло ДТП с участием грузовика. По предварительным данным, есть погибшие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, авария произошла в закрытой части Токсовского тоннеля, где сейчас проводятся ремонтные работы. Как сообщил собеседник агентства, в результате ДТП имеются погибшие. Количество жертв не уточняется. По предварительным данным, погиб один из рабочих.

По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", авария произошла в 17.30 по московскому времени. Участок, где произошло ЧП, был закрыт. О причинах, обстоятельствах и последствиях ДТП также не сообщается.