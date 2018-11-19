В Мурманской области возбудили дело после смерти двоих рабочих

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих рабочих во время рабочей смены на одном из предприятий города Мончегорска Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

- По данным следствия, 18 октября 2018 года от отравления погибли 45-летний аппаратчик и 30-летний слесарь-ремонтник, - сообщили в ведомстве. - Это произошло во время проведения работ по очистке от фольги металлической решетки установки дроби.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по данной статье для виновников может составить до одного года лишения свободы.

Ведется следствие, которому предстоит выяснить все обстоятельства происшедшего и установить должностных лиц, чьи действия или бездействие стали причиной трагедии. Решается вопрос о проведении полного комплекса необходимых экспертиз.