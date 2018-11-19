В Петербурге машина сбила солиста "Поющих гитар" Ступаченко

Солист вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Валерий Ступаченко и его супруга Вера серьезно пострадали в ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель в воскресенье примерно в 18.20 сбил пару на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии.

Пострадавших супругов увезли в Елизаветинскую больницу, где они находятся и сейчас. Медики квалифицируют состояние Валерия Ступаченко как средней степени тяжести. Его супруга получила более тяжелые травмы.

В ГИБДД отметили, что установить марку машины, совершившей наезд на чету музыкантов, уже удалось. А вот сам виновник ДТП пока разыскивается.

Справка "РГ"

ВИА "Поющие гитары" - советский ансамбль, который был популярен в начале 1970-х годов. Наиболее известными его песнями являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Коллектив был одним из первых в истории отечественной эстрады профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. Валерий Ступаченко является его вокалистом с 1969 года. С 1975 года "Поющие гитары" занимались постановкой рок-опер, а в 1985 году коллектив был преобразован в Государственный театр "Рок-Опера". В конце ноября коллектив планировал отправиться на гастроли в Эстонию.