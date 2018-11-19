В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары"

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль, водитель которого накануне сбил солиста ВИА "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его супругу Веру, после чего скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным агентства, наезд совершил белый Citroen, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Авто обнаружено в одном из дворов города. На его бампере имеются характерные повреждения. Водитель транспортного средства пока не найден. Правоохранители продолжают его поиски.

Как ранее писала "РГ", ЧП произошло в воскресенье в 18.20. Неизвестный водитель сбил вокалиста вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его супругу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся.

Пострадавших госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Мужчина получил переломы обеих ног, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Жена артиста находится в реанимации. Им оказывается вся необходимая помощь.

Справка "РГ"

ВИА "Поющие гитары" - советский ансамбль, который был популярен в начале 1970-х годов. Наиболее известными его песнями являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Коллектив был одним из первых в истории отечественной эстрады профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. Валерий Ступаченко является его вокалистом с 1969 года. С 1975 года "Поющие гитары" занимались постановкой рок-опер, а в 1985 году коллектив был преобразован в Государственный театр "Рок-Опера". В конце ноября коллектив планировал отправиться на гастроли в Эстонию.