В Петербурге обсудили новые проекты по культурному наследию России

В Северной столице в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась дискуссия "Славная история - из прошлого в будущее".

Эксперты в сфере культуры, общественные деятели, представители деловых кругов из разных стран собрались в Культурном центре Елены Образцовой, чтобы обсудить возвращение забытых страниц мировой истории и возможность реализации творческих проектов, связанных с наследием.

Мероприятие организовал Фонд Людвига Нобеля совместно с Культурным центром Елены Образцовой и Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы. Открыли панельную дискуссию модераторы - руководитель Фонда Людвига Нобеля, заслуженный артист РФ, академик Европейской академии естественных наук Евгений Лукошков и директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Собравшимся представили успешные культурные и социальные проекты, реализованные Фондом Людвига Нобеля и его партнерами, а затем специалисты обсудили, как можно продолжать традиции прошлого в настоящем и воплощать в жизнь новые инициативы, связанные с культурным наследием России.

В беседе приняли участие руководитель Фонда Людвига Нобеля, академик Европейской академии естественных наук Анна Яковлева, директор Культурного центра Елены Образцовой Ирина Чернова, президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Валентин Эльбек, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и множество зарубежных гостей.

Среди них - генеральный секретарь Всемирного союза женщин-предпринимателей, сооснователь Центра русской культуры имени Марины Цветаевой во Фрайбурге Карин Ван Моурик (Германия), председатель Императорского Православного Палестинского общества в Великобритании Майкл Вайн-Паркер (Великобритания), заместитель председателя Фонда американо-российского культурного сотрудничества Пол Родзянко (США), председатель президиума Международного совета российских соотечественников, ректор парижской консерватории имени Сергея Рахманинова граф Петр Шереметев (Франция), вице-президент Международного Фонда А.С. Пушкина Оксана Бого (Бельгия) и пресс-атташе этой же организации в королевстве Бельгия Янина Козари.

В обсуждении докладов также приняли участие почетные гости: председатель правления и учредитель благотворительного фонда "Центр Г.Н. Романова" графиня Мария фон Мольке (Германия), главный редактор журнала "Дипломатический мир" Барбара Дитрих (Германия) и заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Ирина Тайманова.