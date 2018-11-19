В Петербурге после ДТП вспыхнула иномарка: двое погибших

В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте ночью столкнулись две иномарки.

Водитель и пассажир одного из автомобилей погибли. Таже госпитализировали с разными травмами четырех человек, которые находились во второй машине, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД

ЧП произошло недалеко от станции метро после полуночи. От столкновения одна из машин загорелась, сообщили в одной из питерских групп в соцсетях. Случайные прохожие попытались вытащить находящихся в автомобиле людей, но не смогли.

Причины смертельного ДТП выясняются.