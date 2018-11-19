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19.11.2018 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Вандалы замазали белой краской памятную историческую надпись, которая сохранялась на доме № 14 по Невскому проспекту со времен блокады.

На голубой табличке такие слова: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Около нее - всегда цветы. С возложения цветов к этому мемориальному месту в Санкт-Петербурге начинаются по традиции все торжества, связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, с Днем снятия блокады Ленинграда. Приходят сюда люди поклониться и в обычные дни, чтобы вспомнить подвиг несломленных ленинградцев, почтить память тех, кто выстоял в блокаду.

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Как сообщается на официальном сайте администрации Центрального района Санкт-Петербурга, это уже второй акт вандализма по отношению к памятной надписи за неделю. Сначала табличку просто испачкали масляной краской, убрать ее постарались учителя и ученики школы № 210. Однако спустя несколько дней табличку замазали вовсе.

По мнению специалистов, несмотря на то, что к настоящему времени краску уже удалили, табличку все равно придется подвергнуть реставрации. О чем администрация района уже написала письмо-просьбу в Государственный музей городской скульптуры, на чьем учете находится доска. Районные власти заверяют, что в самое ближайшее время надпись будет приведена в порядок.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных в вандализме. Напомним, что такие надписи в нескольких районах Петербурга на старых домах были сохранены после войны по инициативе поэта Михаила Дудина. В годы блокады эти предупреждения специально наносились на стены, чтобы помочь горожанам, застигнутым артобстрелом на улицах, правильно сориентироваться.

Справка "РГ"

Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней - с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время фашистская армия сбросила на город более 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Артобстрелы шли практически ежедневно с 4 сентября 1941 года по 22 января 1944 года. Тем не менее войти в осажденный Ленинград фашисты так и не смогли.

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