Госавтоинспекция Петрозаводска считает недостаточным уровень освещенности некоторых пешеходных переходов в городе. Полицейские намерены с помощью прокуратуры обязать власти поменять светильники.

Как сообщили в ГИБДД, только за девять месяцев нынешнего года в Петрозаводске зарегистрированы 40 ДТП на пешеходных переходах. В этих авариях погибли два человека и 42 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составляет 74 процента. Чтобы снизить аварийность, в городе организовали профилактическую акцию "Пешеход". Сотрудники полиции уделяли особое внимание таким нарушениям, как переход проезжей части вне установленного места, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам. Но проблема, как оказалось, не только в пешеходах и водителях. В темное время суток отдельные переходы просто не видны и водитель может заметить человека, когда столкновения уже не избежать.

По информации ГИБДД, в 2018 году уже выдано 17 предписаний на устранение недостатков в содержании освещения - замена ламп, восстановление опор, составлено шесть административных протоколов. На основании собранных материалов, свидетельствующих о неоднократном неисполнении чиновниками законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, информацию направили в прокуратуру для принятия мер реагирования. А пока сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на переходах, а самих пешеходов просят носить светоотражающие элементы.