Затонувший док в Мурманске решили поднять на поверхность

Плавучий док ПД-50, который затонул в конце октября в районе Мурманска при работах на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", будет поднят на поверхность, сообщил глава минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Антиконтрафакт-2018". По его словам, это необходимо, иначе будет нарушен режим доступа в гавань.

"А что касается последующего ремонта "Адмирала Кузнецова", на сроки данная проблема никак не повлияет, потому что докование планируется по контракту только летом следующего года либо весной 2020 года", - сказал Мантуров (цитата по "Интерфаксу"). Для завершения ремонта авианосца рассматриваются несколько вариантов, среди которых как использование существующих доков (в том числе на суше), так и приобретение нового.

Плавучий док, который планируют поднять, - один из крупнейших в мире и крупнейший в России. Он затонул во время выхода из него "Адмирала Кузнецова". На авианосец упал 50-тонный башенный кран - корабль получил повреждения взлетной палубы. Сейчас он находится на 35-м судоремонтном заводе. Ранения получили 4 человека, один позднее скончался, еще один пропал без вести.