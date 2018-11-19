Знаменитости записали аудиогиды к шедеврам Русского музея

Русский музей представил новый виртуальный проект: об известнейших картинах рассказывают актеры, шоумены и музыканты.

"Смятенные люди чувствуют возможность близкой гибели и стремятся спасти самое ценное. Это сыновья, несущие престарелого отца. Женщины, укрывающие своих детей. И даже сам художник, запечатлевший себя с этюдником и кистями среди жителей обреченного города", - знакомый хриплый голос Михаила Боярского описывает "Последний день Помпеи" Карла Брюллова.

"Согласно одному из поверий во время шторма возникает гигантская волна, которая выделяется своей разрушительной силой. Древнегреческие мореплаватели называли губительной третью волну, древнеримские - десятую, а позднее настоящий ужас вызывала волна девятая", - Сергей Мигицко рассказывает про "Девятый вал" Ивана Айвазовского.

"Роскошные волосы ниспадают на плечи, и по каждому волоску проложена тонкая ниточка золотого листка, отчего лик буквально сияет небесным божественным светом", - рок-музыкант Вячеслав Бутусов выбрал для себя "Ангела Златые власы" - икону XII века, древнейшую в коллекции Русского музея.

...В проекте "Шедевры Русского" представлены десять полотен, о каждом из которых повествует кто-то из звезд. Так, музыкант Дельфин записал аудиогид для "Бурлаков на Волге" Ильи Репина, Иван Ургант - для "Шестикрылого серафима" Михаила Врубеля, Дмитрий Хрусталев - для "Головы крестьянина" Казимира Малевича, Михаил Шац - для "Взятия снежного городка" Василия Сурикова, Павел Деревянко - для "Портрета Е.В. Давыдова" Ореста Кипренского, Аглая Тарасова - для "Купчихи за чаем" Бориса Кустодиева, Евгения Игумнова - для "Пира королей" Павла Филонова.

- Для проекта мы отобрали самые известные произведения из нашего собрания, важные для понимания особенностей русского изобразительного искусства, - отметил директор Русского музея Владимир Гусев.

Проект "Шедевры Русского" осуществлен при содействии соцсети Одноклассники и доступен по ссылке rusmuseum.ok.ru. На сайте можно не только рассмотреть картины и прослушать аудиогиды, но и совершить виртуальную экскурсию по залам Русского музея. А также пройти тест на знание шедевров отечественных художников.

- Образовательные и культурные инициативы находят отклик у нашей аудитории, - говорит руководитель проекта "Одноклассники" Антон Федчин. - В прошлом году мы стали первой социальной сетью в России, создавшей виртуальную выставку импрессионистов из Пушкинского музея.