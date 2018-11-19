Школьница из Волгоградской области установила рекорд по подтягиваниям

Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области смогла подтянуться на перекладине 31 раз. Столько подтягиваний она сделала за одну минуту.

С этим результатом школьница попала в Книгу рекордов России.

Как сообщает РИА Новости, Виктории всего десять лет. А тренироваться она начала пять лет назад.

Девочка занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва в родном городе. Продемонстрировав свое удивительное достижение, она получила сертификат Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за одну минуту (девочки, 10 лет)".

Родители Виктории Горбачевой подали заявку на участие у еще одной номинации - "количество отжиманий от пола за одну минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время".