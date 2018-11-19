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19.11.2018 16:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Школьница из Волгоградской области установила рекорд по подтягиваниям

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)
Фото: Пресс-служба администрации Волжского Фото: Пресс-служба администрации Волжского
Фото: Пресс-служба администрации Волжского

Виктория Горбачева из города Волжский Волгоградской области смогла подтянуться на перекладине 31 раз. Столько подтягиваний она сделала за одну минуту.

Фото: Instagram.com/rahimkurievvazaev/
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С этим результатом школьница попала в Книгу рекордов России.

Как сообщает РИА Новости, Виктории всего десять лет. А тренироваться она начала пять лет назад.

Девочка занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва в родном городе. Продемонстрировав свое удивительное достижение, она получила сертификат Книги рекордов России в категории "Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за одну минуту (девочки, 10 лет)".

Родители Виктории Горбачевой подали заявку на участие у еще одной номинации - "количество отжиманий от пола за одну минуту и наибольшее количество спичаг (силовой выход в стойку на руках на бревне) за то же время".

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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