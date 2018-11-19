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19.11.2018 16:09
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Донские ученые научили web-камеру измерять пульс и частоту дыхания

Текст: Николай Грищенко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Ростовской области началось тестирование программы, которая позволяет web-камере измерять пульс и частоту дыхания. Разработка ученых ДГТУ по оперативности и спектру измерений опережает в несколько раз иностранные аналоги. Получить данные можно с помощью камеры смартфона, планшета или ноутбука.

Фото: depositphotos.com
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- Все, что для этого нужно - расположить человека на расстоянии не более полутора метров от камеры так, чтобы он мог сохранить неподвижность в течение 30 секунд. Частота дыхания определяется за счет еле заметных колебаний головы, которые камера улавливает и передает на вычисляющее устройство, - сообщил руководитель информационной службы ДГТУ Павел Герасин.

Аналогичные зарубежные программы по своим возможностям уступают донской разработке. К примеру, чтобы определить пульс пациенту придется сидеть неподвижно 2-3 минуты, при этом голова должна находиться в четко очерченных границах камеры - замерщика.

- Наш метод основан на фотоплетизмографии. В моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. За счет этого изменяется спектр отраженного от лица света. Эти изменения можно измерить и проанализировать с помощь самой простой RGB камеры, - пояснил аспирант кафедры "Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы" Максим Белойванов.

Предполагается, что программа найдет использование в медицине катастроф, когда возникают трудности при определении физиологических параметров пациента - например, при сильных ожогах.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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