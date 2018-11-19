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19.11.2018 16:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На юге России ученые обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: Trebol-a/wikimedia.org Фото: Trebol-a/wikimedia.org
Фото: Trebol-a/wikimedia.org

Ученые Южного научного центра Российской Академии Наук обнаружили на территории Северной Осетии и Ингушетии самое маленькое в мире млекопитающее - карликовую многозубку.

Фото: HUI-QIN MA
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Как сообщает пресс-служба ЮНЦ РАН, раньше о том, что это животное обитает в нашей стране, можно было судить, опираясь лишь на неподтвержденные данные.

- Сегодня появились достоверные сведения о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться в Ингушетии и Северной Осетии, - утверждает заместитель председателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев. - Об этом сообщают наши коллеги. Можно сказать, что карликовая многозубка стала у нас оседлым видом.

Фото: depositphotos.com
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Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Это действительно очень маленький зверек, длина его тела от 3 до 4,5 сантиметра, а вес не больше 1,7 грамма. У животного 30 зубов. Считается, что многозубка приносят пользу сельскому хозяйству, уничтожая вредных насекомых.

По словам Стахеева, животное могло попасть на юг страны из Закавказья. Этот вид, как предполагает ученый, может вызвать изменение установившихся экологических связей, ведь в природе все ниши заняты. Если еще один вид претендует на чью-то нишу, между ними возникают новые взаимоотношения.

Сведения о карликовой многозубке будут внесены в портал данных "Млекопитающие России", работа над которым началась в текущем году и продлится до 2024 года.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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