На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика

В Краснодарском крае оперативники ФСБ задержали сотрудника правоохранительных органов, который решил сотрудничать с разведкой США и передать американским агентам информацию, составляющую государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

- Житель России мечтал эмигрировать в США. Опасаясь, что на новом месте он не сможет трудоустроиться, мужчина решил заслужить доверие американских властей, предложив свои услуги спецслужбам, - сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, сотрудник правоохранительных органов решил найти связи иностранной разведки и передать агентам "персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих", а также важную для спецслужб США "информацию о формах и методах работы российских правоохранительных органов, в том числе составляющую государственную тайну".

Сотрудники госбезопасности официально объявили мужчине предостережение об ответственности в случае совершения преступления по статье УК "Государственная измена". О том, останется ли мужчина работать в правоохранительных органах или будет уволен, не сообщается.