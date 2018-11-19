На Кубани охотник стал жертвой стрельбы по уткам

В Темрюкском районе Кубани следователи проводят проверку по факту гибели 46-летнего мужчины во время утиной охоте. Несчастный случай произошел в двух километрах от водоканала Соловьевское гирло.

Как рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, мужчина в компании двух знакомых приехал в Темрюкский район на охоту. На руках у них были разрешительные путевки на добычу птицы. Охотиться решили из скрадков - укрытий, сложенных из веток, для подкарауливания дичи.

"По предварительным данным, во время охоты один из участников, находясь за скрадком, произвел по команде ружейный выстрел. В то же время охотник, давший команду, встал из-за скрадка, оказавшись на линии огня, в результате чего был ранен в голову. Напарники сразу вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти жизнь пострадавшего не удалось", - сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.