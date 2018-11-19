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19.11.2018 12:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" в Черном море провел испытания системы ПВО совместно с истребителем Су-30СМ. Испытания проходят перед приемом корабля в состав Черноморского флота, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Для проверки ПВО корабля летчики получили задание выполнить условный бомбово-штурмовой удар, пролетая на различных высотах и выполняя маневры, затрудняющие обнаружение самолета, а экипаж МРК должен был отследить и классифицировать цель во время морского перехода.

- В результате испытаний комплекс противовоздушной обороны корабля полностью подтвердил заложенные характеристики, экипаж успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели, - сообщил Рулев.

Кроме этого, экипаж "Орехово-Зуево" и представители завода-изготовителя в реальных условиях проверили работу энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных систем и механизмов, мореходные качества корабля, его управляемость и другие характеристики.

Справка "РГ"

МРК "Орехово-Зуево" - седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота. Его назначение - охрана и защита экономической морской зоны государства. Корабль оснащен ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Кроме этого, имеет современное артиллерийское, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение.

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