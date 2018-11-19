Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки

Необходимость сбалансированного развития армии и флота обусловлено непростой геополитической ситуацией в мире, а не милитаристской гонкой. Об этом в понедельник, 19 ноября, в ходе совещания по военной тематике в Сочи заявил президент Владимир Путин.

"Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась", - подчеркнул Путин, упомянув Ближний Восток, Афганистан, неопределенность на Корейском полуострове, а также юго-восток Украины, где "не прекращается вооруженное противостояние".

Кроме того, Североатлантический альянс постоянно продолжает наращивать военный потенциал недалеко от российских границ. Кроме того, судьба основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями - в частности, договор ДРСМД - оказалась под вопросом.

"В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота", - приводит слова Путина РИА Новости.

Президент добавил, что целью этого процесса должна стать способность вооруженных сил "нейтрализовать любые потенциальные угрозы".

"Результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", - заключил глава государства.