Новости

На ВДНХ откроется "Город зимы" 22:38
Украине предложили списанные американские фрегаты 22:35
Россиянка Ласицкене выбыла из борьбы за звание лучшей спортсменки 21:49
Во Франции введут штрафы для компаний, где женщины получают меньше мужчин 21:45
Минздрав рекомендовал россиянам не злоупотреблять колбасой 21:36
Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки 21:25
В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 21:08
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 20:59
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 20:28
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 20:23
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 20:20
Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone 20:07
Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос 20:01
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти 19:57
Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря 19:38
В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 21:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: РФ обязана развивать армию и флот без милитаристской гонки

Необходимость сбалансированного развития армии и флота обусловлено непростой геополитической ситуацией в мире, а не милитаристской гонкой. Об этом в понедельник, 19 ноября, в ходе совещания по военной тематике в Сочи заявил президент Владимир Путин.

"Мы видим, что за последние годы обстановка на планете не стала спокойнее, к сожалению. В ряде регионов она даже ухудшилась", - подчеркнул Путин, упомянув Ближний Восток, Афганистан, неопределенность на Корейском полуострове, а также юго-восток Украины, где "не прекращается вооруженное противостояние".

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Армия России получила новую РСЗО крупного калибра

Кроме того, Североатлантический альянс постоянно продолжает наращивать военный потенциал недалеко от российских границ. Кроме того, судьба основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружениями - в частности, договор ДРСМД - оказалась под вопросом.

"В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота", - приводит слова Путина РИА Новости.

Президент добавил, что целью этого процесса должна стать способность вооруженных сил "нейтрализовать любые потенциальные угрозы".

"Результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", - заключил глава государства.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi