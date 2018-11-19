СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом

Сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело из-за гибели четырех человек при пожаре в городе Шахты. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Напомним, что пожар произошел в частном доме, расположенном по проспекту Победы Революции. Дом не был газифицирован.

По уточненным данным следственного управления СК РФ по Ростовской области, при пожаре погибли двухлетняя девочка, ее родители и шестнадцатилетний подросток.

В настоящее время причины произошедшего устанавливаются.