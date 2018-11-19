В Азовском море пограничники задержали украинских рыбаков

В Азовском море погранслужба ФСБ России задержала занимавшихся незаконным выловом украинских рыбаков. Иностранцев обнаружили в районе Ейского лимана, когда они были уже на российской территории.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, украинские рыбаки передвигались на моторной лодке типа "Тунец" и у них изъяли 240 килограммов рыбы, в том числе 17 тушек судака, запрещенного сейчас к вылову, а также 10 сетей разного размера и конструкции.

Задержанные жители Украины не смогли объяснить, где именно в Азовском море они выловили рыбу.

- Капитана судна привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства, - пояснили в региональном управлении погранслужбы. - Мировой суд признал иностранного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа с конфискацией лодки и орудий промысла.