В каких регионах больше всего вырастут доходы населения

Финансовый университет назвал десять регионов, где ожидаются наилучшие перспективы роста реальных располагаемых доходов в 2019 и начале 2020 годов. Это Крым и Севастополь, Самарская, Ленинградская, Орловская, Костромская области, Хакассия, Московская область, Забайкальский и Приморский края.

Эксперты сделали вывод, что динамика реальных располагаемых доходов неравномерна по регионам страны. Именно на этих территориях рост доходов граждан продолжится.

- Соответственно, в этих регионах были обнаружены самые оптимистические настроения, которые говорят о том, что в перспективе именно на этих территориях можно ожидать роста реальных доходов, - рассказал "РГ" руководитель исследования, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. - Речь идет о готовности покупать недвижимость разных ценовых категорий, а также продукты длительного пользования. Включая крупную бытовую технику, автомобили и так далее. Методами социологии мы замеряем готовность людей приобретать те или иные товары услуги, потом пересчитываем их в рост реальных доходов в соответствии с нашей моделью.

Таким образом, по словам эксперта, именно в этих регионах самое большое количество людей, намеренных совершать крупные покупки, что невозможно без роста реальных доходов.

- Наша методика основана на том, что мы измеряем потребительские настроения, у нас существует математическая модель, которая их связывает с перспективами роста доходов, - отметил Алексей Зубец.

Напомним, что реальные денежные доходы складываются из трудовых доходов (наемных работников, предпринимателей и самозанятых), социальных выплат, доходов от собственности и иных денежных доходов. При этом по прогнозам Финуниверситета, рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6 процентов. Однако, как отмечают эксперты, этого прироста будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию (или снижение в реальном исчислении) прочих составляющих реальных располагаемых доходов - социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

К неблагоприятным обстоятельствам относится также накопление кредитов населением, выплаты по которым снижают реальные располагаемые доходы граждан. "Сжатие" реальных располагаемых доходов может также происходить под влиянием роста налогов (в частности, на недвижимость, землю и транспорт) и приравненных к ним платежей (штрафов, премии по полисам ОСАГО и т.п.), - говорится в исследовании Финуниверситета.

В итоге, по прогнозу экспертов, реальные располагаемые доходы населения будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от -1,5% до 1,5% в годовом исчислении.