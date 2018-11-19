В Крыму предъявлено обвинение гендиректору фирмы-производителя охранного оборудования "Научно-производственный комплекс "Дедал" и его подчиненному, которые за взятку 2,5 миллиона рублей пытались заключить с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым контракт на установку охранных систем на границе.

Спецоперация была проведена после того, как в отдел собственной безопасности Погрануправления просочилась информация о попытке руководителей предприятия "Дедал" нечестным путем получить выгодный госконтракт с крымскими пограничниками. "Интересное" предложение поступило офицеру инженерно-технического отдела. В случае заключения сделки с ним фирма получила бы право установить сигнализационный комплекс на госгранице, а в качестве бонуса - общее покровительство. Но сотрудник рассказал о попытке подкупа своему руководству.

Взяткодателей - уроженцев Краснодарского края - задержали сотрудники УФСБ и ГСУ СКР в одном из ресторанов Симферополя при передаче первой части денег - 2,5 миллиона рублей. Интересно, что арестованный гендиректор относительно недавно возглавил фирму, но, видимо, коррупционную схему ведения бизнеса ему "по наследству" передал экс-начальник, который был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления. Сейчас гендиректор и его подчиненный находятся под стражей.