В Крыму производителя охранных систем уличили в даче крупной взятки

В Крыму арестован генеральный директор фирмы-производителя охранного оборудования "Научно-производственный комплекс "Дедал" и его подчиненный, которые за взятку 2,5 миллиона рублей пытались заключить с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым контракт на установку охранных систем на границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация была проведена после того, как в отдел собственной безопасности Погрануправления поступила информация о намерении руководителей одного из предприятий-лидеров в установке охранных систем получить выгодный госконтракт с крымскими пограничниками. В случае заключения он включал бы в себя установку и введение в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

Взяткодателей - уроженцев Краснодарского края - задержали сотрудники УФСБ и ГСУ СКР в одном из ресторанов Симферополя при передаче первой части денег - 2,5 миллиона рублей. Интересно, что арестованный гендиректор относительно недавно возглавил фирму, но, видимо, коррупционную схему ведения бизнеса ему "по наследству" передал экс-начальник, который был задержан правоохранителями за совершение аналогичного преступления.

Сейчас гендиректор и его подчиненный находятся под стражей по решению Киевского районного суда. Им инкриминируется часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса (дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Задержан и их пособник, некоторое время скрывавшийся от следствия - он стал фигурантом дела по той же статье УК РФ.

Постановлением мирового судьи Киевского района Симферополя акционерное общество "НПК "Дедал" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Фирме придется заплатить административный штраф в размере 20 миллионов рублей.