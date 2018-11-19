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19.11.2018 15:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму все тендеры потребуют проводить до 1 марта

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

В Крыму планируется изменить систему проведения закупок за бюджетные средства. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, все тендеры на будущий год должны быть проведены до 1 марта 2019 года.

Также правительство Крыма полностью перестроит систему контроля исполнения федеральных и региональных программ.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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- Одной из основных проблем органов государственной власти являются задержки при сдаче объектов в эксплуатацию, которые обусловлены поздним проведением процедуры торгов и некачественной подготовкой технических заданий, - сообщил он. - Из-за этого проведение торгов отодвигается на вторую половину года и соответственно, исполнить контракты невозможно. Поэтому необходимо кардинально изменить положение дел в этой сфере.

По словам вице-премьер правительства РК Ирины Кивико, 29 октября был одобрен проект закона о бюджете Крыма на будущий год и у всех министерств и ведомств уже есть коды видов расходов, по которым нужно будет проводить торги.

- Поэтому в соответствие с ФЗ№44 уже сегодня можно начинать планирование закупок, составляя проекты планов и графиков проведения торгов, - сообщила она. - Общий план закупок будет официально утвержден в течение 10 дней после доведения до всех министерств и ведомств лимитов бюджетных обязательств.

Ориентировочно это может случиться уже в середине декабря, если Госсовет РК успеет утвердить до 10 декабря проект бюджета на будущий год.

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- На этот момент у министерств и ведомств должны быть готовые планы закупок, которые они утвердят при доведении лимитов денежных средств, - уточнила она. - Если организовать эту работу во всех органах власти уже сейчас, то мы можем успеть до 20 декабря разместить всю информацию о закупках на 2019 год в единой информационной системе.

К этому времени у заказчиков - администраций, министерств и ведомств - должны быть готовы и техзадания, с прописанными в них требованиями и штрафными санкциями за несвоевременное исполнение контрактов, а также возможностью ведения претензионной работы на каждом из этапов, а не в целом по контракту.

- Многие подрядчики отстают от графиков ведения работ, обещая нагнать его, но этого не происходит. Поэтому с точки зрения ответственности должен быть типовой контракт, как и для исполнителей по программе ФЦП, с жесткими мерами ответственности для подрядчиков, - сообщил Аксенов, добавив, в ближайшее время такой докумнет будет сформирован и утвержден.

Кроме того, готовится проект об изменении организации проведения процедуры торгов, после чего уже с 1 января 2019 года можно будет проводить процедуру тендера.

- Мы перестраиваем систему контроля исполнения федеральных и региональных программ, - резюмировал глава РК. - В каждой из них будут согласованы и утверждены понедельные планы графика выполнения работ подрядчика и, соответственно, усилен контроль над ним.

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