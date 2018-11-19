В Ростове 71-летнюю пенсионерку заподозрили в убийстве трех человек

Пенсионерка из Ростова-на-Дону задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве трех человек, в том числе ребенка.

По информации следственного управления СК РФ по Ростовской области, 17 ноября в одной из квартир Ростова были найдены тела 81-летнего мужчины, 36-летней женщины и ее восьмилетнего сына. По подозрению в совершении тройного убийства задержана 71-летняя пенсионерка. Подозреваемая и потерпевшие являются родственниками. Они проживали в одной квартире.

Следователи предполагают, что мотивом преступления стали неприязненные отношения. В настоящее время решается вопрос о ее аресте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".