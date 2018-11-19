В Волгограде загорелся склад с туалетной бумагой

Волгоградские пожарные тушат горящее складское помещение, в котором хранятся запасы туалетной бумаги, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Информация о происшествии на проезде Дорожников в региональном центре поступила в 12:34 по московскому времени.

Оперативно на место прибыли подразделения первого отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области. В тушении огня задействованы расчеты трех пожарно-спасательных частей.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.