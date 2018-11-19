Владимир Путин проведет серию военных совещаний в Сочи

Сегодня вечером президент РФ Владимир Путин из Стамбула направится не в Москву, а в Сочи.

Именно там глава государства начнет очередную осеннюю серию совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это регулярная практика: методом погружения детально обсуждаются и прорабатываются все вопросы в этой сфере в ходе ежедневных многочасовых консультаций", - напомнил представитель Кремля.

Совещания продолжатся и завтра там же, в Сочи.