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19.11.2018 13:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Краснодаре медики спасли 50-летнего мужчину, у которого случился инсульт прямо на автобусной остановке. Пострадавшего экстренно доставили в ККБ № 2, сообщили в пресс-службе миниздрава региона.

Мужчина почувствовал себя плохо неожиданно - возникла слабость в левой руке и ноге. Он присел на лавочку. В это время ожидавшие транспорт люди, заметив, что человеку нехорошо, вызвали "скорую".

Фото: depositphotos.com
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Бригада медиков на месте диагностировала у пациента инсульт, его срочно доставили в больницу.

Компьютерная томография головы показала, что у мужчины крупная мозговая артерия перекрыта тромбом. Требовалась срочная операция.

- Хирурги с помощью современного оборудования извлекли тромб из мозговой артерии. Пациент был прооперирован в течение первых трех часов с момента начальных признаков инсульта, - рассказали в ведомстве.

Еще несколько лет назад тромбоз основной артерии приводил к фатальному исходу. Сейчас на пятые сутки после операции мужчина уже мог передвигаться по палате без посторонней помощи. Есть все основания полагать, что он быстро поправится.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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