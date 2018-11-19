На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке

В Краснодаре медики спасли 50-летнего мужчину, у которого случился инсульт прямо на автобусной остановке. Пострадавшего экстренно доставили в ККБ № 2, сообщили в пресс-службе миниздрава региона.

Мужчина почувствовал себя плохо неожиданно - возникла слабость в левой руке и ноге. Он присел на лавочку. В это время ожидавшие транспорт люди, заметив, что человеку нехорошо, вызвали "скорую".

Бригада медиков на месте диагностировала у пациента инсульт, его срочно доставили в больницу.

Компьютерная томография головы показала, что у мужчины крупная мозговая артерия перекрыта тромбом. Требовалась срочная операция.

- Хирурги с помощью современного оборудования извлекли тромб из мозговой артерии. Пациент был прооперирован в течение первых трех часов с момента начальных признаков инсульта, - рассказали в ведомстве.

Еще несколько лет назад тромбоз основной артерии приводил к фатальному исходу. Сейчас на пятые сутки после операции мужчина уже мог передвигаться по палате без посторонней помощи. Есть все основания полагать, что он быстро поправится.