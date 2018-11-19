На уральской трассе перевернулся ехавший из Казахстана автобус

На 60 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган около половины девятого утра перевернулся автобус, ехавший из Казахстана.

По данным ГИБДД по Свердловской области, в салоне находились 17 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в кювет и легла на бок.

"В результате аварии пострадала пассажирка 1985 года рождения: с сотрясением, резаными ранами головы и рук ее доставили в Белоярскую больницу", - передает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.