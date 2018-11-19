ФССП: Свердловчане задолжали детям более четырех млрд рублей

Более четырех миллиардов рублей задолжали жители Свердловской области своим детям с начала 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по региону, эта сумма на один миллиард превышает долг по алиментам за прошлый год.

Всего у судебных приставов на разработке находится более сорока тысяч производственных дел по взысканию долгов у недобросовестных родителей. В связи с этим свыше четырех тысяч жителей области были ограничены в правах. Кроме того, вынесено более шестнадцати тысяч постановлений и временном запрете выезда за границу.

Кстати

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. Ежегодно управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проводит мероприятия по бесплатной юридической помощи в вопросах, касающихся прав несовершеннолетних, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. За консультацией также смогут обратиться люди, которые хотят стать усыновителями или взять ребенка под опеку.