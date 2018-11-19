В Екатеринбурге избили врача "скорой"

В Екатеринбурге произошло очередное нападение на врачей "скорой", приехавших на вызов к пациенту.

Проверку по поводу публикаций в местной прессе начала прокуратура Верх-Исетского района города.

По предварительным данным, 18 ноября около трех часов ночи бригада прибыла в дом на улице Григория Речкалова: сообщалось об ухудшении здоровья человека по этому адресу.

"Дверь открыли двое молодых людей с признаками опьянения. Пока медик находился внутри, они напали на него и избили. Управление МВД по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по статье "Побои", - рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Правоохранительные органы ждут результатов судебно-медицинского освидетельствования - оно покажет, насколько тяжелые травмы получил пострадавший врач.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.