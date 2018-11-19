В Екатеринбурге троллейбус сбил пешехода и въехал в киоск

Рано утром в понедельник в Екатеринбурге произошло ДТП с участием троллейбуса. Пострадал пешеход.

По информации свердловского управления ГИБДД, водитель общественного транспорта проезжал перекресток на "красный", сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "зеленый" после чего врезался в киоск.

"Пострадавший был доставлен в больницу для осмотра, предварительно, у него - сотрясение головного мозга. В момент аварии в троллейбусе находились три пассажира, - они не пострадали", - цитирует ТАСС отделение пропаганды Госавтоинспекции.

Судя по выложенным пользователями сети фотографиям, троллейбус врезался в киоск с питьевой водой на углу улиц Советская и Июльская. И машина, и торговая точка получили повреждения