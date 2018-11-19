В Югре снегоход с семьей провалился под лед

Трое взрослых жителей Югры и четырехлетней ребенок провалились под лед на снегоходе.

Трагедия произошла 16 ноября на реке Корлики в Нижневартовском районе. На реке недалеко от стойбища была полынья, к ее обследованию привлекли водолазов.

"18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. Остальные пропавшие - 1967, 1986, 1992 годов рождения - до сих не найдены", - передает "Центроспас-Югория".

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО-Югры, на снегоходе ехали супружеская пара, их ребенок и родственница. Они направлялись из села Корлики на стойбище, но до места не доехали и перестали выходить на связь с близкими.

"В это время лед тонкий, он может в любой момент провалиться, а холодная вода и быстрое течение, как правило, не оставляют шансов спастись", - подчеркнули в СК.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а для перехода через реку пользоваться ледовыми переправами.